Magdeburg - Angehende Volljuristen in Sachsen-Anhalt können in Zukunft auch die schriftlichen Prüfungen für ihr Erstes Staatsexamen am Laptop schreiben. In diesem Jahr wird das E-Examen auch für die Erste juristische Staatsprüfung eingeführt, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Demnach hätten das Ministerium und die Martin-Luther-Universität (MLU) Halle-Wittenberg vereinbart, dass Studierende der Rechtswissenschaften im August 2024 erstmals die Möglichkeit haben, die Klausuren am Laptop statt handschriftlich abzulegen.

Sachsen-Anhalt hatte 2019 als erstes Bundesland das E-Examen für die Prüfungen für das Zweite Staatsexamen eingeführt. Seitdem hätten knapp 99 Prozent der Studierenden ihre Prüfung am Laptop geschrieben. Laut dem Justizministerium war das sachsen-anhaltische E-Examen bis Oktober 2021 deutschlandweit einzigartig. Inzwischen seien weitere Bundesländer gefolgt. Die Technik werde bei den Prüfungen gestellt. Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) erklärte zur Ausweitung: „Wir gehen damit nicht nur mit der Zeit, sondern entsprechen vor allen Dingen auch dem Ansinnen der Studentinnen und Studenten.“