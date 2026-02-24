Für Kinder sind Aussagen vor Gericht oft strapazierend. Deshalb werden dort spezielle Räume für Vernehmungen von Kindern und Jugendlichen geschaffen.

Potsdam - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) besichtigt heute (9.30 Uhr) am Potsdamer Amtsgericht das kindgerechte Vernehmungszimmer. Brandenburgs Justizminister Benjamin Grimm (SPD) begleitet sie. Die Politiker wollen sich über die Gestaltung und technische Ausstattung des Raumes sowie die psychosoziale Prozessbegleitung für die Kinder informieren, wie das Justizministerium in Potsdam mitteilte.

Seit mehreren Monaten wurde das Vernehmungszimmer als Modell erprobt, nun sollen auch an anderen Brandenburger Gerichten solche Räume entstehen. Die kindgerechten Räume sollen es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche bei Vernehmungen nicht im Gerichtssaal sitzen müssen. Häufig sind bei den Vernehmungen auch Begleitpersonen anwesend.