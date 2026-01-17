Mit klarer Mehrheit setzt sich Justizsenatorin Badenberg als CDU-Kandidatin auf Platz eins im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf durch.

Berlin - Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg tritt bei der Abgeordnetenhauswahl im September als Kandidatin auf dem ersten Platz der CDU-Bezirksliste in Charlottenburg-Wilmersdorf an. Das entschied ein Nominierungsparteitag der CDU in dem Bezirk, wie der Kreisvorsitzende Lukas Krieger mitteilte. Badenberg erhielt 92 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen. Es gab 5 Enthaltungen.

Zudem wurde die 50-Jährige als Direktkandidatin im Wahlkreis 7 des Bezirks in Schmargendorf aufgestellt. Sie gewann diese Abstimmung mit 73 Prozent der Stimmen gegen Stefanie Bung. Damit ist Badenberg, die bisher keine Abgeordnete war und erst 2024 in die CDU eintrat, der Einzug in das Landesparlament so gut wie sicher.

Der CDU-Kreisvorsitzende Krieger, der auch Bundestagsabgeordneter ist, teilte mit: „Ich freue mich sehr, dass mit Dr. Felor Badenberg eine der profiliertesten Senatorinnen die Spitzenkandidatur der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf für das Abgeordnetenhaus übernimmt. Sie verkörpert in besonderer Weise unser bürgerlich-liberales Profil.“