In Berlin-Wilmersdorf wird am Abend ein Juweliergeschäft überfallen. Die Täter fliehen - und werden kilometerweit verfolgt.

Juwelier in Berlin-Wilmersdorf überfallen - Verfolgungsfahrt

Berlin - Mehrere Täter haben in Berlin-Wilmersdorf einen Juwelier überfallen. Im Zuge der Flucht kam es zur Verfolgungsfahrt bis nach Mitte, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Die Ermittlungen zur Tat am Abend und zur Schadenshöhe laufen. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Im vergangenen Jahr hatte es in verschiedenen Berliner Stadtteilen Überfälle auf Juweliergeschäfte gegeben.