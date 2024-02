Zwickau - Mit der künftigen Entwicklung der Hochschulen befasst sich die Landesregierung heute bei ihrer Kabinettssitzung in Zwickau. Zunächst soll es um größere Linien gehen, auf deren Basis dann konkrete Zielvereinbarungen mit den einzelnen Hochschulen geschlossen werden. Daran anknüpfend wird auch über die künftige Finanzausstattung in den Jahren 2025 bis 2032 beraten. Details will Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) im Anschluss an die Sitzung vorstellen.

Sachsen hat 14 staatliche Hochschulen sowie die Berufsakademie, die künftig zu einer dualen Hochschule weiterentwickelt werden soll. Zudem gibt es weitere staatlich anerkannte Hochschulen privater oder kirchlicher Träger sowie Hochschulen der Verwaltung.