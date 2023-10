Magdeburg/Berlin - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will mit dem Bund über die Beschleunigung mehrerer Projekte in Deutschland beraten. Dazu kommt das Kabinett von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Berlin zusammen. Zu Gast sind in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) sowie Michael Kellner (Grüne), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Auf der Tagesordnung stehen die Themen Fachkräftezuwanderung, das Zukunftszentrum Deutsche Einheit (Halle), Beratungen zum Brückenstrompreis und zu den Netzentgelten sowie Fernverkehrsverbindungen für Sachsen-Anhalt. „Wir brauchen mehr Tempo bei fast allen Maßnahmen“, sagte ein Sprecher der Landesregierung.