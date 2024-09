Weimar (dpa/th) - Ein Lastwagenfahrer hat beim Kaffeekochen einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich angerichtet. Sein Sattelzug, den der 57-Jährige in einem Gewerbegebiet bei Weimar abgestellt hatte, ging bei der Aktion in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hat in dem Fahrzeug übernachtet und wollte sich nach den Angaben am frühen Samstagmorgen einen Kaffee auf einem Gaskocher zubereiten. Zeitweise habe er das Fahrerhaus verlassen. Das sei unbemerkt in Brand geraten.

Der Lastwagen brannte vollständig aus. Die Polizei berichtete nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden von etwa 85.000 Euro. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.