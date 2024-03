Kaiser-Otto-Brücke soll am 21. März freigegeben werden

Magdeburg - Die Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg soll am 21. März für alle Verkehrsarten freigegeben werden. Nachdem die Brücke für den Straßenbahnverkehr bereits im Dezember geöffnet wurde, sollen nun auch alle anderen Verkehrsteilnehmer wie Auto- und Fahrradfahrer oder Fußgänger passieren dürfen, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Oberbürgermeisterin Simone Borris und ein Vertreter der Landesregierung werden die Brücke demnach am 21.3. um 15.00 Uhr freigeben. Interessierte seien an der Straßenbahnhaltestelle Heumarkt auf der Ostseite willkommen, hieß es. „In wenigen Tagen wird eines der größten Magdeburger Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte seiner Bestimmung übergeben“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Der Strombrückenzug, zu dem auch die Königin-Editha-Brücke und die Neue Strombrücke gehören, überspannt die Stromelbe, die Zollelbe und die Alte Elbe. Er ist eine von zwei wichtigen Verbindungen zwischen Altstadt und ostelbischen Stadtteilen. Offizieller Baustart für das Projekt war nach Angaben der Stadt am 24. Februar 2020. Es habe mehr als 200 Millionen Euro gekostet.