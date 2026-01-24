Der FC Bayern kann in der Bundesliga doch noch verlieren. Die Münchner müssen trotz langer Führung eine schmerzhafte Pleite gegen den FC Augsburg verdauen. Für die Gäste ist ein Debütant entscheidend.

München - Der FC Bayern München hat gegen den FC Augsburg eine ganz böse Überraschung erlebt. Beim Heim-Comeback von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala kassierten die Münchner im Derby gegen widerspenstige Nachbarn aus Schwaben beim 1:2 (1:0) ihre erste Bundesliga-Nniederlage seit dem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025.

Abwehrspieler Hiroki Ito bescherte den Bayern vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena mit seinem Kopfball in der 23. Minute noch die Führung. In der Schlussphase drehten jedoch bei seinem Debüt Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) für tapfere Augsburger das Duell an der Isar. Michael Olise scheiterte in letzter Sekunde am Aluminium.

Immer wieder dieser FC Augsburg

Die Fuggerstädter können einfach FC Bayern. Im April 2014 beendete der FC Augsburg einst die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesliga-Partien ohne Niederlage mit einem 1:0. Nun stoppte der FCA den FC Bayern nach 27 ungeschlagenen Ligaspielen bei dessen zweitlängster Serie. Nach Dreiern gegen Wolfsburg (8:1), Köln (3:1), Leipzig (5:1) und Saint-Gilloise (2:0) war es die erste Bayern-Niederlage in diesem Fußball-Jahr.

Der FC Bayern übernahm die Kontrolle - was sonst? Allerdings machten es ihnen die Augsburger nicht besonders leicht. Trainer Manuel Baum wollte schließlich vor dem Anpfiff auch nicht von Schadensbegrenzung bei seinem um den Klassenverbleib kämpfenden Verein sprechen, sondern forderte von seiner Mannschaft Mut ein. Und diesen zeigte der FC Augsburg bis zum Abpfiff.

Davies erstmals wieder von Beginn

Die Bayern kombinierten, doch die bayerischen Schwaben deckten eng und versuchten, früh zu stören. Das gelang auch ganz gut, bis Ito nach einer Ecke von Michael Olise zur Führung einnickte.

Der japanische Verteidiger (für Raphaël Guerreiro) war einer von vier Neuen beim Rekordmeister neben Jonas Urbig (Manuel Neuer), Leon Goretzka (Joshua Kimmich) und Alphonso Davies (Tom Bischof). Davies stand sogar erstmals seit seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder in der Startelf der Münchner. Diesmal aber ungewohnt als rechter Außenverteidiger.

Kalte Bayern-Dusche nach dem Wechsel

Über die linke Bayern-Seite wiederum war Luis Diaz von den Augsburgern kaum zu packen. Ein Zusammenstoß des kolumbianischen Nationalspielers mit Augsburgs Finn Dahmen (29.) im Strafraum und die minutenlange Behandlungspause des Schlussmannes brach etwas den Rhythmus der Hausherren um Ersatzkapitän Harry Kane. Robin Fellhauer (45.+4) fehlte unmittelbar vor der Pause bei seinem Lattenschuss nur ein Hauch zum Ausgleich. Urbig hätte aus rund zehn Metern keine Chance gehabt.

Die Augsburger blieben auch zu Beginn der zweiten Hälfte unangenehm. Die Bayern brachten in der 61. Minute Musiala für den fehlerhaften Youngster Lennart Karl und Joshua Kimmich für Davies. Doch die nie aufsteckenden Augsburger setzten völlig überraschend zweimal harte Wirkungstreffer. Wie im Jahr 2014, als die Schwaben die Münchner Rekordserie von ungeschlagenen Spielen beendeten, jubelten sie auch diesmal nach einer langen Bayern-Erfolgsserie.