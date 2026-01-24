Nach Glätte in weiten Teilen Niedersachsens kommt in der Nacht zu Sonntag im Norden des Landes Schnee. Zum Wochenstart dürfte das Winterwetter dann wieder den ganzen Nordwesten dominieren.

Hannover/Bremen - Das winterliche Wetter hat weite Teile des Nordwestens weiterhin fest im Griff. Vor allem Glätte durch gefrierenden Regen und überfrierende Nässe machte Autofahren in den vergangenen Stunden zu schaffen. Die Polizei vermeldete zahlreiche Unfälle. Während es vielerorts vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt wurde, genossen Schlittschuhläufer in Ostfriesland die Bedingungen.

Bis in den Nachmittag hinein hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem für den Südwesten und Westen Niedersachsens vor teils unwetterartiger Glätte gewarnt. Wegen Eisglätte blieb etwa der Tierpark Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim am Samstag geschlossen. Im Landkreis Wesermarsch wurde ausdrücklich vor Eisflächen gewarnt. „Es besteht Gefahr für Leib oder Leben“, teilte die Polizei mit.

Auf der Eisbahn des Sportvereins Concordia Neermoor im Landkreis Leer herrschte hingegen Hochbetrieb. Die natürliche Eisfläche kann in diesem Jahr nach der Überflutung des vereinseigenen Geländes zum Schlittschuhlaufen genutzt werden. Etliche der Besucher nutzten am Samstag diese Chance und hoffen, dass sich das winterliche Wetter noch anhält.

Überflutete Fläche als Eisbahn

Verletzte bei Glätte-Unfällen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer glatten Straße in Bad Essen wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Sie kam mit dem Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach einem weiteren Auffahrunfall durch Glätte in Osnabrück mit drei beteiligten Autos wurden mehrere Fahrzeuginsassen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Bei Goslar prallte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug aufgrund von Eisglätte gegen eine Ampel. Nach dem Unfall fiel die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Stromversorgung wegen Unfall unterbrochen

Ebenfalls bei Glatteis überfuhr ein 18-jähriger Autofahrer in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Wagen einen Stromkasten. In Teilen der Ortschaft Altenoythe wurde dadurch die Stromversorgung zeitweise unterbrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Crash niemand.

Nach eisigen Temperaturen und viel Wind wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder weiß: „Bereits in der Nacht zu Sonntag wird es von der niederländischen Grenze über den Bremer Raum bis hoch zur Elbmündung schneien“, sagte ein Meteorologe. Es sollen gebietsweise zwei bis fünf Zentimeter Schnee fallen bei leichtem Frost von minus 1 bis minus 3 Grad. Im Harz sinken die Temperaturen laut DWD auch unter minus 5 Grad.

Schnefall im ganzen Land

Am Sonntag gibt es laut DWD ruhiges und trockenes Winterwetter, bevor in der Nacht zu Montag von Südosten ein neues Schneefallgebiet kommt. Schwerpunktmäßig beginnt es in der zweiten Nachthälfte im Raum Göttingen zu schneien. Der Schneefall überzieht dann das gesamte Land, es fallen rund fünf bis zehn Zentimeter, wie der Meteorologe weiter mitteilte.