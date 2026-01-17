Der Winter zeigt sich hartnäckig: Minusgrade, Hochnebel und rutschige Wege - so wird das Wochenende.

Potsdam - Es bleibt auch am Wochenende kalt in Berlin und Brandenburg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist heute in den Morgenstunden mit leichtem Frost und Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen demnach bei starker Bewölkung auf 2 bis 5 Grad. Es bleibe aber zumeist niederschlagsfrei.

Ähnlich ist es auch in der Nacht zum Sonntag, dann sollen die Tiefstwerte bei 1 bis minus 2 Grad liegen. Zudem gebe es teils Hochnebel.

Auch am Sonntagmorgen könne Frost und Glätte auftreten, teilte der DWD mit. Die Höchsttemperaturen blieben bei 2 bis 5 Grad. Die Bewölkung dürfte im Tagesverlauf abnehmen. Für die Nacht zum Montag werden Temperaturen von minus 3 bis minus 5 Grad erwartet. Am Montag soll es den Angaben zufolge sonnig werden. Die Höchstwerte sinken leicht auf 1 bis 4 Grad.