Die Verletzung aus dem Frankfurt-Spiel macht dem Bayern-Torjäger noch zu schaffen. Gut möglich, dass England-Trainer Thomas Tuchel im nächsten Länderspiel auf ihn verzichtet.

London - Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane droht für das Länderspiel gegen Wales am Donnerstag (20.45 Uhr) auszufallen. Der Torjäger des FC Bayern klagt noch über Probleme am Knöchel und absolvierte am Mittwoch ein individuelles Programm.

Kane hatte beim 3:0 am Samstag in Frankfurt kurz vor Schluss einen Schlag auf den Knöchel bekommen, als er von Eintracht-Torwart Kaua Santos unsanft abgeräumt worden war. Nach dem Spiel hatte der Stürmer zunächst Entwarnung gegeben.

Da das Spiel gegen Wales kein WM-Qualifikationsspiel ist, könnte Trainer Thomas Tuchel auf den Rekordtorjäger verzichten. Am 14. Oktober geht es für England dann in Lettland wieder um Punkte für die WM-Teilnahme.