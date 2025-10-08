Zwischen zwei Gruppen kommt es in Neukölln zum Streit - zwei Beteiligte werden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am S-Bahnhof Köllnische Heide in Berlin-Neukölln sind zwei Männer verletzt worden. Die beiden 28-Jährigen sollen bei dem Vorfall am Nachmittag Stichverletzungen erlitten haben, wie es von der Polizei hieß. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden.

Demnach nahmen Einsatzkräfte einen möglichen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen des Streits. Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt.