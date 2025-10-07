Bis 2027 hat Harry Kane noch Vertrag beim FC Bayern. Da sich der Torjäger in der Form seines Lebens befindet, wird schon jetzt über eine Verlängerung spekuliert. Nun äußert sich der Engländer selbst.

London - Harry Kane kann sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern gut vorstellen. Der Top-Torschütze der Fußball-Bundesliga hat aktuell noch einen Vertrag bis 2027 beim deutschen Rekordmeister. „Was einen Verbleib darüber hinaus angeht, kann ich mir das definitiv vorstellen“, sagte der 32-Jährige im Kreis der englischen Nationalmannschaft. „Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass es diese Gespräche mit Bayern bisher noch nicht gab. Aber sollten sie kommen, wäre ich bereit, darüber zu sprechen und ein ehrliches Gespräch zu führen.“

In den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen hat Kane bereits elf Treffer erzielt. In der Champions League hat er nach zwei Partien vier Tore auf dem Konto. Sehen wir also den besten Kane, den es jemals gab? „Ich habe mich auf jeden Fall noch mehr angestrengt, um noch besser zu werden, mich noch gesünder zu ernähren und noch mehr im Fitnessstudio zu trainieren. Ich versuche einfach, das Beste aus dem herauszuholen, was ich derzeit habe“, sagte der Stürmer.

Eine Rückkehr in die Premier League kann er sich dagegen aktuell nur schwer vorstellen. „Ich weiß nicht“, sagte Kane. „Hätten Sie mich gefragt, als ich frisch zum FC Bayern gewechselt bin, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde.“ Aber jetzt habe sich das ein wenig geändert. Ausschließen würde er es aber nicht.