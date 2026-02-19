Mit Decke und Möhre: Wie ein schwarzes Kaninchen mitten in der Nacht zum tierischen Gast auf der Wittenberger Polizeiwache wurde.

Das Haustier wurde mit einer Möhre und Wasser auf die Dienststelle gebracht und am Morgen dem Ordnungsamt übergeben. (Symbolbild)

Lutherstadt Wittenberg - Ein Kaninchen hat in Wittenberg in Sachsen-Anhalt die Nacht auf der Polizeistation verbracht. Das schwarze Tier sei allein auf der Straße umher gehoppelt, als Polizeibeamte es erblickten, wie die Polizei mitteilte. Wem das Haustier gehörte, war demnach unklar.

Demnach fingen die Beamten das Kaninchen durch „taktisches Anpirschen sowie den geschickten Einsatz einer Decke“ ein. Das Kaninchen sei sicher und unbeschadet in Obhut genommen worden. Es sei mit einer Möhre und Wasser auf die Dienststelle gebracht und am Morgen dem Ordnungsamt übergeben worden.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte die Polizei in Wittenberg ein Kaninchen in Obhut genommen, dass herrenlos auf der Straße unterwegs gewesen war.