Osnabrück - Die Feuerwehr hat eine Frau aus einem bitterkalten Fluss in Osnabrück gerettet. Die 43-Jährige war am Samstag bei einer geführten Kanutour in die Hase gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte halfen der Frau aus dem eiskalten Wasser, sie wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Lufttemperatur in Osnabrück lag zu der Zeit laut Wetterdienst bei etwa drei Grad Celsius.