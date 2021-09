Karbener Bürgermeister Rahn wiedergewählt

Karben - Der Bürgermeister von Karben, Gudio Rahn, ist bei der Wahl am Sonntag mit 82,9 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Der 58 Jahre alte Christdemokrat war als einziger Kandidat ins Rennen um den Chefsessel in der Wetterau-Stadt gegangen. Für Rahn ist es die dritte Amtszeit. Bei der Wahl 2016 hatte er 77,8 Prozent der Stimmen bekommen. Aufgerufen zum Urnengang, der zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfand, waren 17.800 von rund 22.500 Karbener und Karbenerinnen.