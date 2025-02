München - Günther Jauch ist mit dem Karl-Valentin-Orden 2025 ausgezeichnet worden. Sein Freund und Kollege Thomas Gottschalk sah die Gründe dafür in seiner Laudatio nicht nur in einer „ähnlichen Haltung“ und Figur von Jauch und Valentin. „Zum einen verbindet Euch eine gewisse Schrulligkeit“, sagte Gottschalk. Doch nicht nur das: Ihnen gemeinsam sei auch „eine kluge Tiefgründigkeit“ wie sie heute - besonders im Fernsehen - nur noch selten zu finden sei. „Er wurde ebenso wie Du noch ohne Handy und Google groß“, sagte Gottschalk.

Jauch bedankte sich auf seine Weise: „Thomas, heute bist Du meine Liesl Karlstadt.“ Er habe sich eigentlich während seiner Karriere „ein weitläufiges Ordensverbot auferlegt“, sagte Jauch in seiner Dankesrede. Aber diesen Orden nehme er mit Freude und auch ein bisschen Stolz an.

Der Karl-Valentin-Orden wird seit 1973 verliehen. Vor Jauch haben ihn schon Loriot bekommen, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Rudi Carrell, Papst Benedikt XVI., Harald Juhnke, Edmund Stoiber, Hape Kerkeling, Markus Söder - und auch Laudator Gottschalk vor rund einem Vierteljahrhundert. „Inzwischen ist der mir in Malibu verglüht“, sagte Gottschalk, dessen Villa in Kalifornien vor einigen Jahren einem großen Feuer zum Opfer fiel. „Er ist tatsächlich geschmolzen.“ Jauch versprach, was auch immer mit seinem Orden auch passiere, er werde ihn immer in Ehren halten.