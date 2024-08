Karlsruhe - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Abwehrchef Marcel Franke verlängert. Dies teilte der Club ohne die Nennung weiterer Vertragsdetails mit. „Marcel ist seit seiner Ankunft in Karlsruhe vor zwei Jahren ein sehr wichtiger und stabilisierender Faktor unserer Defensive“, sagte Sebastian Freis als Bereichsleiter der Profis. Der KSC startet am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den neunmaligen deutschen Meister 1. FC Nürnberg in die neue Saison.