Mit neuen Schulungen sollen Karnevalisten in Thüringen künftig selbst bei Sicherheitskonzepten mitarbeiten. Das soll auch Kosten drücken.

Die Thüringer Karnevalsvereine wollen die Sicherheit bei den Umzügen mehr selbst in die Hand nehmen. (Symbolbild)

Erfurt - Die Sicherheit nimmt bei den Karnevalsumzügen in Thüringen einen immer größeren Stellenwert ein. Nun haben 35 Karnevalisten aus unterschiedlichen Vereinen Sicherheitsschulungen erhalten, wie Christoph Matthes, der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine, sagte. Dabei sei es etwa um Lage- oder Evakuierungspläne gegangen.

Ziel sei, dass die Vereine den Firmen, die die Sicherheitskonzepte für Umzüge und Veranstaltungen ausarbeiten, besser zuarbeiten können. „Damit können wir die Kosten auf ein Drittel senken.“ In Erfurt hatten etwa im vergangenen Jahr die Sicherheitskosten dazu beigetragen, dass der Umzug in der geplanten Form nicht stattfinden konnte.

Für die Schulungen und weitere Anschaffungen erhielten die Vereine rund 44.000 Euro vom Land, wie Mattes weiter sagte. Mit dem Geld seien auch Laptops oder iPads sowie Merchandiseartikel für die Nachwuchsgewinnung angeschafft worden.