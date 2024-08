Die 27-Jährige ist seit 2022 Vorsitzende der Jungen Union Niedersachsen. In ihrer Antrittsrede in Hannover forderte sie die sofortige Abschiebung von Straftätern.

Hannover - Karoline Czychon ist als Vorsitzende der Jungen Union (JU) Niedersachsen wiedergewählt worden. Die 27-Jährige sei beim Landestag in Hannover für zwei weitere Jahre in dem Amt bestätigt worden, teilte die Jugendorganisation der CDU mit. Der Mitteilung zufolge forderte Czychon in ihrer Antrittsrede sofortige Abschiebungen für Straftäter - „und bei schweren Straftaten meiner Ansicht nach auch in nicht-sichere Herkunftsländer“. Die Hannoveranerin ist seit 2022 im Amt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Jungen Union Niedersachsen.