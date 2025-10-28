Es ging um Geld und Lebensmittel. Doch der Senior soll der Forderung des Neffen nicht nachgekommen sein.

Berlin - Weil ihm sein Onkel kein Geld geben wollte, soll ein Mann den Senior absichtlich verbrüht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor und hat ihn angeklagt, wie ein Sprecher mitteilte. Wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten kommt, ist noch offen.

Nach den Ermittlungen soll der Mann seinen Onkel am 3. September 2024 in dessen Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen aufgesucht und Geld sowie Lebensmittel gefordert haben. Als der damals 70-Jährige ihm dies verwehrte, soll er einen Topf mit Wasser zum Kochen gebracht und dann das Wasser über die nackten Beine seines körperlich beeinträchtigten Onkels gegossen haben. Dieser erlitt laut Anklage erhebliche Verbrühungen an beiden Beinen.