Glück im Unglück für Basketball-Weltmeister Franz Wagner. Der deutsche NBA-Star hat sich das Sprunggelenk verstaucht. Das schlimmste Szenario bleibt aber aus.

Orlando - Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner wird den Orlando Magic in der NBA vorerst fehlen, hat aber nicht die befürchtete schwere Knieverletzung erlitten. Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass der 24-Jährige sich das linke Sprunggelenk verstaucht habe, teilte sein Club mit. Seine Rückkehr hänge davon ab, wie er auf die Behandlung anspreche. NBA-Experte Shams Charania schrieb bei X, dass eine solche Verletzung in der Regel eine Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen nach sich ziehe.

Damit darf Franz Wagner weiter hoffen, im NBA-Spiel in seiner Geburtsstadt Berlin am 15. Januar 2026 gegen die Memphis Grizzlies auflaufen zu können. Der Welt- und Europameister hatte sich die Verletzung im Auswärtsspiel bei den New York Knicks am Sonntag zugezogen. Nach einem Foul von Landsmann Ariel Hukporti verdrehte sich Wagner das linke Bein und musste humpelnd und von zwei Leuten gestützt das Feld verlassen.

Es gab Befürchtungen, dass sich der 24-Jährige wie schon sein Bruder Moritz in der vergangenen Saison das Kreuzband gerissen haben könnte. Damit wäre die Saison für Franz Wagner sehr wahrscheinlich beendet gewesen.

Moritz Wagner vor Comeback

Ob Moritz Wagner bei der Partie in der Uber Arena dabei ist, ist noch unklar. Der 28-Jährige steht aber nach seiner schweren Verletzung kurz vor seinem Comeback. Franz Wagner spielt bislang eine starke Saison in der NBA. Nachdem er großen Anteil daran hatte, dass die deutsche Nationalmannschaft im September in Riga den EM-Titel holte, zählte er auch im Magic-Team zu den absoluten Leistungsträgern und kam bislang im Schnitt auf 22,7 Punkte pro Partie.