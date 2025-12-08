Ein 83-jähriger Autofahrer steuert auf der Bundesstraße im Landkreis Ammerland aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr - es kommt zum Unfall. Die Straße bleibt für mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt - der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. (Symbolbild)

Oldenburg - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Edewecht (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Nachmittag auf der Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg, wie die Polizei mitteilte. Ein 83-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Sattelzug.

Der Autofahrer und seine 58-jährige Beifahrerin wurden laut Mitteilung schwer verletzt, der 49-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B401 war in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt.