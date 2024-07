Werder Bremen reist am Samstag aus dem Trainingslager in Österreich zurück an die Weser. Zum Abschluss blieb dem Bundesligisten ein Erfolgserlebnis nicht vergönnt.

Zell am Ziller - Werder Bremen reist ohne Testspiel-Erfolg aus dem Trainingslager in Österreich zurück. Zum Abschluss des zehntägigen Aufenthalts in Zell am Ziller musste sich der Fußball-Bundesligist gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday mit einem 2:2 (2:0) zufriedengeben. Das Testspiel ging über 2 x 60 Minuten.David Kownacki (31.) und Keke Topp (49.) trafen für die Bremer. Anthony Musaba (83.) und Djeidi Gassama (97.) glichen für die Engländer aus. Bremens Trainer Ole Werner ließ in den Halbzeiten unterschiedliche Mannschaften auflaufen. Der Werder-Tross reist am Samstag zurück an die Weser. In der vergangenen Wochen hatte das Team gegen den italienischen Erstligist US Lecce 0:3 verloren. Das nächste Testspiel ist für den 3. August bei einem weiteren englischen Zweitligisten, Coventry City, geplant.