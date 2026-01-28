Der Winter hat Niedersachsen weiter fest im Griff. Das hat auch Auswirkungen für einige Schülerinnen und Schüler.

In den Schulen im Landkreis Vechta findet heute kein Unterricht statt. (Symbolbild)

Vechta - Wegen Schnee und Glätte bleiben im Landkreis Vechta die Schulen geschlossen. Der Präsenzunterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen falle heute aus, teilte der Landkreis mit. Der Schülertransport findet nicht statt.

Schon in den vergangenen Tagen ist in einigen Landkreisen in Niedersachsen witterungsbedingt der Unterricht ausgefallen.