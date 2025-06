Soll der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, in Thüringen ein Feiertag sein? Die Antwort des Landtags fiel eindeutig aus.

Kein weiterer Feiertag in Thüringen

Der 8. Mai wird kein Feiertag in Thüringen. (Symbolbild)

Erfurt - Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai wird kein Feiertag in Thüringen. Die Linke-Fraktion scheiterte mit einer entsprechenden Initiative im Landtag. CDU, BSW, SPD und AfD stimmten dagegen.

Ziel der Linken war es nach Angaben der Abgeordneten Katharina König-Preuss, den 8. Mai als Ende der beispiellosen Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten mit Millionen von Toten dauerhaft zum gesetzlichen Feiertag in Thüringen zu machen. Seit 2015 sei der Tag, der die Verantwortung zur Friedenssicherung und zum Kampf gegen den Rechtsruck in sich trage, ein Gedenktag in Thüringen.

„Ein Gedenktag ist die richtige Wahl“, sagte der BSW-Abgeordnete Steffen Quasebarth. Die Regierung vertrat in der Landtagsdebatte die Auffassung, dass es keinen Thüringer Alleingang geben sollte. Innenminister Georg Maier hatte kürzlich gesagt, er könne sich den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai als nationalen Feiertag in Deutschland vorstellen.