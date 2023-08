Kein Zugverkehr zum Brocken am Donnerstag

Wernigerode - Wegen der erwarteten stürmischen Witterung fahren die Harzer Schmalspurbahnen am Donnerstag nicht auf den Brocken. Der Zugbetrieb werde auf dem Streckenabschnitt Schierke bis zum Harzgipfel nicht aufgenommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wernigerode mit. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn rolle planmäßig. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kann es auf dem Brocken zu Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen.