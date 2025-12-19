Für AOK-Versicherte in Sachsen und Thüringen bleibt der Beitrag 2026 unverändert. Aus dem Verwaltungsrat werden aber Reformen seitens der Politik angemahnt.

Dresden - Für rund 3,5 Millionen AOK-Versicherte in Sachsen und Thüringen bleibt der Krankenkassenbeitrag im kommenden Jahr unverändert. Der Zusatzbeitrag liege stabil bei 3,1 Prozent, teilte die AOK Plus nach einer Sitzung des Verwaltungsrates mit. Der gesamte Beitrag, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, umfasst zudem den allgemeinen Satz von 14,6 Prozent.

Von der Politik wurden Reformen angemahnt. „Seit Jahren steigen die Ausgaben für Versicherte und Arbeitgeber. Dennoch spüren die Menschen kaum Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung“, konstatierte Sven Nobereit, Vorsitzender der Arbeitgeberseite im Verwaltungsrat. Statt das Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen, sei nur mehr Geld in das System gepumpt worden. Das habe Ineffizienzen verfestigt. „Daher muss 2026 endlich das Jahr werden, in dem echte Strukturreformen beginnen.“

Die AOK Plus ist die größte Krankenkasse in Sachsen und Thüringen. Den Angaben zufolge zählt sie mehr als die Hälfte (57 Prozent) der gesetzlich Krankenversicherten in beiden Ländern. Ihr Haushalt für 2026 hat ein Volumen von 23,55 Milliarden Euro. Davon entfallen 18,51 Milliarden Euro auf die Kranken- und 4,44 Milliarden Euro auf die Pflegeversicherung.