Bayern gegen Bayer ist das Topspiel des Wochenendes. Die noch verlustpunktfreien Münchner sind favorisiert und extra motiviert. Vor einem Leverkusener aber warnt Coach Kompany sein Team besonders.

München - Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat für das Topspiel gegen Bayer Leverkusen eine besondere Warnung ausgegeben. Angesprochen auf Gäste-Profi Alejandro Grimaldo und dessen herausragende Stärke bei direkten Freistößen verriet Kompany, was man dagegen tun muss. „Die Wahrheit ist: einfach hoffen, dass keine blöden Fouls gemacht werden, keine Freistöße gegeben werden.“ Der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga empfängt Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Von einer konkreten Anweisung an seine Schützlinge, rund um den Strafraum in Zweikämpfen zurückzuziehen, sprach Kompany freilich nicht. Sollte Bayer dort dennoch mal einen Freistoß zugesprochen bekommen, dann müsse man bei Europameister Grimaldo eben auch hoffen, „dass er vielleicht keinen unglaublichen Freistoßtag hat und dass der Torwart uns in der Situation hilft. Mehr kannst du nicht machen.“ Routinier Manuel Neuer kehrt nach seiner Liga-Pause und der Sperre zuletzt im DFB-Pokal zurück ins Tor der Bayern.

Kompany unterstreicht: „Absolutes Topspiel“

Auch wenn Leverkusen vor dem Spieltag nur auf Tabellenrang fünf steht, sei das Duell „meiner Meinung nach ein absolutes Topspiel in der Bundesliga“, unterstrich Kompany. Er erinnerte daran, dass die Rheinländer seit dem Trainerwechsel hin zu Kasper Hjulmand in der Meisterschaft nicht mehr verloren und 16 von 18 möglichen Punkten geholt haben. „Sie haben wieder Topform“, meinte er.

„Natürlich haben sie viel Talent verloren, aber auch Talent gekauft, das darf man nicht vergessen“, sagte Kompany. Neben Coach Xabi Alonso hatten etwa Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah den Verein verlassen. Verteidiger Tah trifft nun im Bayern-Trikot erstmals auf sein Ex-Team.

Bayern haben jüngste Duelle nicht vergessen

Darüber hinaus verriet Bayern-Coach Kompany, dass es noch eine Extra-Motivation beim Rekordmeister gibt: „Diese Rivalität der letzten und vorletzten Saison lebt noch in unserer Gruppe.“ 2023/24 hatte Leverkusen den Serienchampion in der Bundesliga entthront - in der vorigen Spielzeit warf die Werkself das Team von Kompany im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal.