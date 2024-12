Myron Boadu erzielte in sechs Spielen zwei Tore.

Bochum - VfL Bochums Trainer Dieter Hecking will trotz seiner harmlosen Offensive bei der Rückkehr des angeschlagenen und bislang erfolgreichsten Stürmers Myron Boadu nichts überstürzen. „Es gibt nach wie vor Bedenken, die ich habe. Die muss er im Training revidieren können“, sagte Hecking vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Union Berlin.

Der Tabellenletzte Bochum ist noch sieglos und blieb in den vergangenen drei Spielen torlos. Boadu ist mit zwei Treffern in sechs Partien immerhin der bislang erfolgreichste VfL-Stürmer, fehlt jedoch seit Wochen wegen einer Schambeinentzündung. „Wie wichtig er für uns sein kann, hat man im Training bei seinen Abschlüssen gesehen. Aber auch die andern Parameter müssen stimmen“, sagte Hecking nach der Rückkehr des 23-jährigen Niederländers ins Mannschaftstraining.

Hecking erwartet körperbetontes Spiel

Eine Einsatzgarantie für Berlin gibt es für Boadu nicht, vielleicht nicht mal einen Kader-Platz. Denn gegen Union erwartet Hecking „ein Spiel, in dem wir körperlich voll dagegen halten und läuferisch auf einem Top-Niveau sein müssen.“ Offen, ob Boadu nach seiner langen Pause so weit ist. „Ich gehe aber davon aus, dass wenn er nicht mit nach Berlin kommt und nächste Woche mittrainiert, gegen Heidenheim wieder voll dabei kann“, sagte Hecking.