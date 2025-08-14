Am Mittwoch fielen zwei Menschen im Tegeler See vom Boot ins Wasser. Trotz großangelegter Suche konnte einer von ihnen bislang nicht gefunden werden. Wie geht es dort weiter?

Berlin - Die Berliner Feuerwehr geht nicht mehr davon aus, dass der untergegangene Mensch im Tegeler See noch gerettet werden kann. „Es gibt keine Wahrscheinlichkeit mehr, dass die Person noch lebt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Vormittag. Zudem seien alle Maßnahmen ausgeschöpft worden. Der Einsatzort sei deshalb an die Polizei übergeben worden.

Die Polizei bestätigte, dass sie weiter nach der Person suchen möchte. Es müsse noch geklärt werden, wann die Suche wieder aufgenommen werde, sagte ein Polizeisprecher. Die vermisste Person war nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch von einem Boot östlich der Insel Scharfenberg ins Wasser gefallen und untergegangen.

Mit drei Tauchteams von DLRG, Polizei und Feuerwehr sowie mehreren Booten mit Ortungssonar wurde anschließend eine Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern abgesucht. Nach mehreren Stunden sei die Suche abgebrochen worden. Es gebe keine Anhaltspunkte mehr, wo noch gesucht werden könnte, sagte der Feuerwehrsprecher am Vormittag.

Neben dem vermissten Menschen waren noch zwei andere im Boot. Einer von ihnen fiel ebenfalls ins Wasser, konnte aber gerettet werden