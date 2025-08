Aue - Der FC Erzgebirge Aue muss weiter auf einen Heimsieg gegen den FC Hansa Rostock warten. Zum Saisonstart der 3. Fußball-Liga trennten sich die beiden Traditionsteams torlos. Vor 14.800 Zuschauern waren die Sachsen zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch die Chancen wurden nicht genutzt.

Selbst ein Elfmeter fand nicht den Weg ins Tor. Hansa-Torhüter Benjamin Uphoff (75.) entschärfte einen gar nicht unplatziert getretenen Ball von Marvin Stefaniak. Es war die größte Möglichkeit überhaupt, so dass Hansa auch nach 14 Jahren ungeschoren aus dem Erzgebirge die Heimreise antreten konnte.

Beide Trainer setzten auf die Neuzugänge. Bei Aue standen gleich sechs Akteure auf dem Platz, die in der Sommerpause verpflichtet wurden. Und auch bei Hansa war es ein halbes Dutzend, das gleich von Beginn an zum Pflichtspieldebüt kam.

Rassige erste Halbzeit

In einer rassigen Partie hatten beide Teams bereits in der ersten Halbzeit einige Chancen. Aue war die aktivere Mannschaft, nutzte aber die Möglichkeiten nicht. Immer wieder wurde zu zentral auf das Hansa-Tor gezielt, so dass entweder Torhüter Uphoff zupacken konnte oder bereits vor ihm die Bälle geblockt wurden.

Richtig gute Chancen hatte auch Rostock. Vor allem der agile Maximilian Krauß setzte die Auer Deckung immer wieder unter Druck. Nico Neidhardt scheiterte mit einer Doppelchance an Erik Weinhauer und Martin Männel (28.), Krauß selbst traf nach 39 Minuten den Ball nicht richtig.

Zweite Hälfte erst in der Schlussphase spannend

Nach der Pause wurden die Ostseestädter nach vorn gefährlicher, doch die Teams neutralisierten sich zunächst immer mehr. Erst nach dem verschossenen Foulelfmeter wurde es noch einmal intensiver in beiden Strafräumen. Stefaniak (78.) rutschte an einem Ball vorbei, auf der Gegenseite verfehlte der eingewechselte Christian Kinsombi (86.) das Auer Tor frei stehend. Und in der Nachspielzeit vertändelte Aues Mika Clausen nach einem Abwehrfehler die große Möglichkeit zum Lucky Punch.