In Thüringen bricht die letzte Ferienwoche an. Wer unterwegs ist, muss aber nicht mit mehr Blitzern rechnen als bisher. In anderen Bundesländern wird die Geschwindigkeit jedoch stärker kontrolliert.

Keine zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen in Thüringen

Keine besondere Blitzer-Aktion der Polizei gibt es in Thüringen. (Symbolbild)

Erfurt - Thüringen beteiligt sich in den kommenden Tagen im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern nicht am sogenannten Blitzermarathon. „Thüringen setzt in diesem Sommer aus“, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale auf Anfrage. Es werde aber natürlich wie bisher Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen und Autobahnen im Freistaat geben.

Eine zusätzliche Aktion in der letzten Ferienwoche sei aber nicht geplant. Hintergrund ist offenbar, dass die Polizeikapazitäten durch eine Vielzahl von Veranstaltungen in Thüringen stark gebunden sind.

Im April war Thüringen dabei

Den Blitzermarathon gibt es in Deutschland zweimal im Jahr. An der Aktion im April hatte sich Thüringen beteiligt. Innerhalb von 24 Stunden wurden im Freistaat laut Innenministerium damals 3.880 Tempoverstöße erfasst, 51.811 wurden Fahrzeuge kontrolliert. Die meisten Verstöße hatten Verwarnungen oder Bußgelder in geringfügiger Höhe zufolge.

Ab Montag (4. August) soll es verstärkte Verkehrskontrollen in einigen anderen Bundesländern geben. Dazu gehören Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Bis 10. August läuft die europaweit abgestimmte Roadpol-Geschwindigkeitskontrollwoche - dahinter steht das European Roads Policing Network, ein europäisches Verkehrspolizeinetzwerk.