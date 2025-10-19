100.000 Euro Schaden, mehrere Verletzte und kein warmes Wasser mehr: In einem Magdeburger Wohnblock bricht ein Feuer aus, das nicht nur für die Bewohner Folgen hat.

Magdeburg - Beim Löschen eines Kellerbrands in einem Wohnblock in Magdeburg ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Auch einer der geretteten Bewohner wurde bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Menschen seien per Drehleiter ins Freie worden, acht hätten das Gebäude selbstständig verlassen können.

Die Wohnungen an einem Treppenaufgang wurden besonders stark beschädigt und sind vorerst unbewohnbar. Der Brandschaden beträgt den Angaben zufolge etwa 100.000 Euro. Zudem wurde die Warmwasserversorgung des gesamten Wohnblocks unterbrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.