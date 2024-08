Feuerwehreinsatz im Wohngebiet Waldstadt II in Potsdam: Bei einem Kellerbrand werden mehrere Menschen verletzt. Ein Mann wird per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Potsdam - Bei einem Kellerbrand in Potsdam sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, die anderen fünf seien leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen per Rettungswagen in Kliniken.

Das Feuer brach am späten Nachmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Waldstadt II aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang aus Kellerfenstern Rauch und Personen machten an Fenstern und auf Balkonen auf sich aufmerksam, wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte.

Drei Personen wurden von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet. Weiter hieß es: „Anfängliche Knallgeräusche wurden vermutlich durch Munition für ein Jagdgewehr ausgelöst, eine Gefahr für die Anwohner bestand hierdurch nicht.“ Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge rund 2,5 Stunden. Insgesamt 60 Einsatzkräfte waren beteiligt.