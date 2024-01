Wittenberg - Bei einem Kellerbrand in Lutherstadt Wittenberg (Landkreis Wittenberg) sind mehrere Menschen aus ihren Wohnungen gebracht worden. Wie die Stadt mitteilte, brannte am Freitag eine Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus. Sieben der zwölf Bewohner wurden unter anderem mithilfe von Drehleitern und Einsatzwagen gerettet. Bei dem Feuer gab es den Angaben zufolge zu Beginn eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Rund 35 Einsatzkräfte waren vor Ort.