Nach einem Kellerbrand ist ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf unbewohnbar. Der Eigentümer kann sich ins Freie retten.

In Stahnsdorf hat am Samstag ein Kellerbrand ein Einfamilienhaus stark beschädigt. (Symbolbild)

Stahnsdorf - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) unbewohnbar gemacht. Nach Angaben der Polizei brach der Brand am Samstag gegen 17.15 Uhr im Keller aus. Innerhalb kurzer Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Der Eigentümer konnte sich mit leichten Verletzungen ins Freie retten.

Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Demnach ist das Haus stark einsturzgefährdet und derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.