Kfz-Handel in Sachsen-Anhalt legt zu

Halle - Der Kraftfahrzeughandel in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr bessere Geschäfte gemacht als im Jahr zuvor. Die Umsätze stiegen preisbereinigt um 3,6 Prozent im Vergleich zu 2023, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Besonders groß war das Plus (preisbereinigt 4,4 Prozent) beim Handel mit Kraftwagen - also Autos, Lastwagen, Kleintransporter oder Busse.

Beim Handel von Kraftwagenteilen und -zubehör lag der Zuwachs real bei 2,8 Prozent. Auch in der Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen wurde ein reales Umsatzplus um 2,1 Prozent erzielt. Am schlechtesten schnitt der Bereich des Handels mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör, Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern aus. Real lagen die erwirtschafteten Umsätze hier um 1,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel erhöhte sich 2024 um 2,2 Prozent. Absolute Zahlen teilten die Statistiker nicht mit.