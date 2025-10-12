weather spruehregen
  3. Einbruch: Kick gesucht? – Diebe klauen Energydrinks aus Supermarkt

Der Tag hat kaum begonnen, als Unbekannte die Scheibe eines Supermarkts einschlagen. Ihre Beute ist ungewöhnlich.

Von dpa 12.10.2025, 13:24
Die Diebe waren auf Energydrinks aus. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Wusterhausen/Dosse - Offenbar auf dringender Suche nach einem Koffein-Kick sind Unbekannte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in einen Supermarkt eingebrochen. Nach Polizeiangaben warfen sie in den frühen Morgenstunden die Glasscheibe eines Aldi-Marktes in Wusterhausen/Dosse ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Ihre Beute: zwei Kartons Energydrinks. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort.