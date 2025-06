Hamburg - Der Auftakt des Hamburger SV in die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga seit sieben Jahren wird nach Informationen des „Kicker“ ohne Davie Selke stattfinden. Der Zweitliga-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit muss nach Absprache mit dem Club nicht bei den Leistungstests und medizinischen Untersuchungen am Montag und Dienstag erscheinen. Am Mittwoch (14.00 Uhr) folgt der Trainingsstart.

Selkes Vertrag läuft am Montag aus

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft an diesem Montag aus. Verhandlungen über eine Verlängerung des Kontrakts haben bislang zu keinem Ergebnis geführt. Es wird derzeit damit gerechnet, dass Selke nach nur einem Jahr Hamburg wieder verlässt. Er war im Juli 2024 vom 1. FC Köln in den Volkspark gewechselt. Mit 22 Toren hatte er einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Hamburger.

Noch keine Einigung wegen Philippe

Laut „Kicker“ wird sein möglicher Nachfolger ebenfalls nicht zum Start dabei sein. Zwar sind die Verhandlungen über einen Transfer des 24 Jahre alten Rayan Philippe von Zweitligist Eintracht Braunschweig zum HSV fortgeschritten. Noch soll es aber keine Einigung der beiden Vereine über die Ablösesumme geben.