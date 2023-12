Kiels Handballer gehen mit Heimsieg in die EM-Pause

Kiel - Rekordmeister THW Kiel hat sich mit einem Heimsieg in die Weihnachts- und Europameisterschaftspause in der Handball-Bundesliga verabschiedet. Der THW gewann am Mittwoch das Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:20 (14:8). Beste Werfer des Tabellenvierten waren Elias Ellefsen á Skipagötu und Karl Wallinius mit je sechs Toren. Für den Gast aus Niedersachsen war Uladsislau Kluesch fünfmal erfolgreich.

Hannover hielt dank einer guten Leistung des Ex-Kielers Dario Quenstedt im Tor zunächst mit. Über 8:6 (16. Minute) zog der THW dann aber auf 12:7 (25.) davon. Den letzten Treffer vor der Pause erzielte der Schwede Wallinius mit einem direkt verwandelten Freiwurf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kieler das spielbestimmende Team. Ellefsen á Skipagötu sorgte beim 20:10 (39.) für die erste Zehn-Tore-Führung der Partie. Damit war der Weg zur Revanche für die 33:36-Niederlage aus dem Hinspiel in Hannover geebnet. Großen Anteil hatte THW-Schlussmann Tomas Mrkva mit 13 Paraden.

Vor dem Spiel hatten die Kieler die Vertragsverlängerungen mit Torhüter Samir Bellahcene und Linksaußen Rune Dahmke bekannt gegeben. Der Franzose Bellahcene bleibt bis zum 30. Juni 2025 beim THW, das Kieler Eigengewächs Dahmke bis zum 30. Juni 2026.