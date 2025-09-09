weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Unfälle: Kind nach Fahrradunfall schwer verletzt

Ein Neunjähriger kollidiert mit einem geparkten Fahrzeug. Er verletzt sich schwer am Kopf.

Von dpa 09.09.2025, 06:38
Die Polizei sucht nach dem Fahrzeughalter des beschädigten Kleintransporters. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach dem Fahrzeughalter des beschädigten Kleintransporters. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Dornburg-Camburg - Ein Neunjähriger hat sich bei einem Fahrradunfall in Dornburg-Camburg (Saale-Holzland-Kreis) schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge am Montagnachmittag auf seinem Fahrrad bergab und bremste nicht ausreichend, sodass er mit einem geparkten Kleintransporter kollidierte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach dem Fahrzeughalter des beschädigten Kleintransporters.