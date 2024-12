Bad Dürrenberg - Ein zehn Jahre alter Junge ist einen Tag vor Heiligabend bei einem Unfall auf der Autobahn 9 im Saalekreis gestorben. Das Kind erlag am frühen Montagabend zwischen dem Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg seinen Verletzungen, wie die Polizei in Halle mitteilte. Seine Eltern wurden demnach leicht verletzt, sie kamen unter Schock stehend in Krankenhäuser.

Ihr Auto war den Angaben zufolge am Ende eines Staus mit einem Lkw zusammengestoßen, der auf dem mittleren Fahrstreifen stand. Zudem sei das Auto mit einem Transporter auf dem linken Fahrstreifen kollidiert, welcher daraufhin auf weitere vor ihm stehende Fahrzeuge geschoben wurde.

An den acht beteiligten Fahrzeugen sei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 270.000 Euro entstanden. Die A9 war in Fahrtrichtung Berlin bis Dienstagmorgen gesperrt, wie es hieß. Auch in der Gegenrichtung hatte sich an gleicher Stelle kurz zuvor ein Unfall ereignet, wie es hieß. Hier waren ein Pkw und ein Lkw beteiligt, wobei der Pkw ausbrannte und der Laster laut Polizei umkippte. Dessen Fahrer sei schwer verletzt worden.