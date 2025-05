Bremen - Nach dem Feuer in einem Imbiss in der Bremer Neustadt ist ein fünf Jahre altes Mädchen gestorben. Das Kind war zunächst in eine Spezialklinik gebracht worden, dort sei es am Sonntag seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Einsatzkräfte hatten das Mädchen nach Ausbruch der Flammen am Freitagmittag zusammen mit seiner 38-jährigen Mutter und seiner 60 Jahre alten Oma aus dem Dönerladen gerettet. Die Drei wurden bei dem Brand so schwer verletzt, dass sie vor Ort reanimiert werden mussten. Die Mutter des Kindes befinde sich weiterhin in einem kritischen Zustand, sagte die Polizeisprecherin.

Eine weitere Person hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst ins Freie retten können. Der Imbiss-Mitarbeiter wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Brandursache ist den Angaben zufolge immer noch unklar. Derzeit gebe es aber keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat, betonte die Sprecherin. Der Imbiss brannte komplett aus.