Berlin - Ein elfjähriges Kind ist in Berlin-Wedding aus vier Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Es kam am Sonntagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Es soll sich beide Arme gebrochen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der „B.Z.“ zufolge soll das Kind von einem Kunstwerk aus Leitern und Seilen gefallen sein. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es aber keinen Hinweis auf Fremdverschulden.