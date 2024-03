Meerane - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Meerane im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen verletzt worden - darunter ein fünf Jahre altes Mädchen. Das Feuer sei aus zunächst unbekannter Ursache in dem Reihenhaus ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Die Fünfjährige und ein 35-Jähriger wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwochmittag war der Brand gemeldet worden; zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.