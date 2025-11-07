Ein neunjähriger Junge wird in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Chemnitz - Ein neunjähriger Junge ist in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge überquerte die Gleise nach einer Haltestelle nahe dem Vita-Center, als die Straßenbahn der Linie 5 gerade anfuhr, wie die Polizei mitteilte.

Er geriet am Abend unter die Bahn und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Neunjährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 55 Jahre alte Straßenbahnfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Sachschaden entstand offenbar nicht. Die Wladimir-Sagorski-Straße war im Bereich der Burkhardtsdorfer Straße zeitweise gesperrt.