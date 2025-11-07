Ein Wohnhaus in Wolfenbüttel stürzt ein. Zuvor haben Anwohner einen lauten Knall gehört. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Eine Person wird vermisst.

Einsatzkräfte vor Ort: In Wolfenbüttel ist ein Reihenhaus zerstört worden und in Brand geraten.

Wolfenbüttel - An einem zerstörten Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel läuft ein Feuerwehrgroßeinsatz. Das Haus sei eingestürzt, ein Gebäudeteil stehe in Flammen, berichtete die Feuerwehr. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Knall sei weithin hörbar gewesen, so die Feuerwehr weiter.

Eine Person werde vermisst, berichtete die Polizei weiter. Es gebe eine Verletzte - sie sei Angehörige der Feuerwehr. Zunächst hatte die Polizei von mehreren Verletzten berichtet.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt, auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz. Dichter Rauch war weithin sichtbar. Eine dicke Ziegelmauer ist komplett eingestürzt.

Aktuell werden 21 Personen aus den angrenzenden Wohnhäusern von Rettungskräften betreut. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sie teilte auf ihrem WhatsApp-Kanal mit: „Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Bitte halten Sie dennoch Fenster und Türen geschlossen.“