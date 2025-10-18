In Halle wird eine Seniorin vor ihrem Haus von Kindern in ein Gespräch verwickelt - doch plötzlich ist ihre Handtasche weg. Die Polizei ermittelt.

Halle - Zwei Kinder sollen in Halle einer Seniorin die Handtasche entrissen haben. Die Frau sei vor ihrem Wohnhaus von den zwei unbekannten Minderjährigen angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Während eines Gesprächs habe dann eines der Kinder die Handtasche geklaut. Das Alter der Kinder werde auf 12 Jahre geschätzt, erklärten die Beamten. Die Polizei suche nun nach ihnen. In der Handtasche sei unter anderem Bargeld gewesen.